living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: "الثنائي": الحكومة قادرة على استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا... وهذا سيحصل في الأسابيع المقبلة

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: محمد علوش-

كلما تواضعت التوقعات بما يخص المنتظر من الحكومة الحالية كلما كانت النتائج المرجوّة أقرب الى الواقع، فكما قلنا سابقاً لا يجوز تحميل هذه الحكومة ما لا تحتمله، ومن أهم الأمور التي يجب عدم تحميلها إياها اليوم هي العلاقة الرسمية اللبنانية مع الدولة السورية.


في الأيام القليلة الماضية طُرحت على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسئلة من العيار السياسي الثقيل بما يخص العلاقة مع سوريا، واللافت كان الموقف الأول لميقاتي نهار الاثنين الماضي عندما قال إنه «لن يزور سوريا دون موافقة المجتمع الدولي»، فهذا الموقف أثار استغراب المتابعين الذين لا يجدون سبباً للتصعيد السلبي مع سوريا التي تعمل ما بوسعها لمساعدة لبنان على استقبال الغاز المصري والكهرباء الأردنية، ووصل بها الامر الى تحمّل الكلفة المالية لنفسها في وقت كان يجب أن تكون الكلفة على غيرها.



ولكن بعدها بأقل من 24 ساعة زار ميقاتي عين التينة وكان له موقف «جديد دبلوماسي» من زيارة سوريا، يمكن اعتباره الموقف الطبيعي والعادي والمتوقع من رئيس الحكومة الذي ربط بين زيارته دمشق والعقوبات الدولية، وفي هذا السياق تشدد مصادر نيابية قريبة من الثنائي الشيعي على أن المطلوب من ميقاتي عدم التصعيد مع سوريا، وبكل تأكيد ليس المطلوب منه أن يتحمل في هذه الفترة تحديداً التداعيات السياسية والشعبية لزيارة دمشق.

 

ترى المصادر أن الحكومة من خلال عملها وخططها ووزرائها قادرة على استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، وهذا سيحصل في الأسابيع المقبلة حيث من المتوقع أن يقوم عدد من الوزراء بزيارة دمشق لمتابعة ملفاتهم، ومن هؤلاء الوزراء وزير الزراعة الذي يبحث عن الأسواق العربية والتي تحتاج الى سوريا لتكون طريق عبور البضائع اللبنانية، وغيره من الوزراء الذين يعلمون مدى أهمية دمشق في خططهم، مشددة على أن رئيس الحكومة لن يعارض هذه الخطوات لا بل سيدعمها، ولكنه لن يُخاطر اليوم بفتح مشكلة مع دول عربية وغربية من خلال زيارة دمشق، لذلك فإن موقف ميقاتي الثاني من عين التينة كان طبيعياً بالنسبة للثنائي الشيعي وحلفائه.



إذا سيزور الوزراء دمشق، كما سيزورون دولاً عربية أخرى كمصر على سبيل المثال التي ستؤدي دوراً كبيراً في مجال الطاقة في لبنان، وسيزور وزير الطاقة وليد فياض مصر في النصف الاول من شهر تشرين الأول لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جرّ الغاز المصري الى لبنان، كما ستكون هناك زيارة لوزير العمل الى قطر، وقد لا يكون مستبعداً ترؤس رئيس الحكومة الوفد في هاتين الزيارتين.

 

تعلم المصادر أهمية التضامن الحكومي في هذه الفترة وضرورة عدم فتح ملفات قد تكون خلافية، مثل ملف زيارة سوريا، خاصة أن في الحكومة من سيزايد الى أقصى الحدود في كل ما يتعلق بسوريا، لأسباب شعبوية انتخابية، ولكن لكل هؤلاء تقول المصادر أنظروا الى الأردنيين كيف يستثمرون كل لحظة إقليمية ودولية مهمة بما يخدم مصالحهم بعيداً عن المصالح الضيقة التي تحكم كل قرار في لبنان، مشددة على أن لبنان لا يجوز أن يكون الاخير الذي يعود الى سوريا رسمياً.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout