فرونتسكا أثنت على دعوة مجلس الامن إجراء تحقيق شامل في انفجار المرفأ

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غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر تويتر: "أثني على دعوة مجلس الأمن لإجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل في انفجار مرفأ بيروت. فبينما يشرع لبنان في تنفيذ الإصلاحات، فإن احترام سيادة القانون يعد أمرا حيويا لتحقيق الصالح العام واستعادة ثقة الناس. إن عائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".



وقالت في تغريدة أخرى: "التقيت اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناقشنا الفرص المتاحة للبنان للانخراط في إصلاحات حقيقية بعد تشكيل الحكومة والدور التشريعي لمجلس النواب في هذا الصدد وأهمية إجراء الانتخابات في 2022 في موعدها".