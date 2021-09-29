إزاحة الستار عن نصب الشهيد شربل نعيمة في حمانا برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون

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برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعقيد الركن جوزيف نهرا، أقيم اليوم حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد شربل نعيمة، في بلدة حمانا، سبقه قداس لراحة نفسه في ساحة مزار مار شربل- حمانا، ترأسه الاب مارون شمعون بمعاونة الخوري شربل بو عساف والاب بيار بو عبود ولفيف من الكهنة، وقد شارك في الاحتفال جمع من البلدة والمنطقة وعائلة الشهيد وأصدقاؤه، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية، والقادة العسكريين: العميد جوزيف غنطوس والعقيد يوسف نجم والعقيد عياد بو درغم والمقدم ابراهيم السيد ممثل رئيس جهاز امن المرفأ، وحضره ايضا عدد من الشخصيات البلدية وعلى رأسهم رئيس البلدية فادي صليبي ورئيس البلدية السابق حبيب رزق، والمخاتير، وسعادة النواب حكمت ديب وآلان عون، ورئيس الاتحاد العمالي العام السابق غسان غصن.

وبعد القداس أزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد نعيمة.

كلمة العائلة ألقاها السيد عبود مهنا، وجاء فيها:

قدرنا في حمانا أحبائي، أهل الشهيد وأصدقائه ومحبيه، ذرف الدموع ولكن بفخر على شهداء جيشنا الأبرار؛ شهادتك يا شربل على يد العصابات، أدمت قلوبنا وأنت الشجاع والمقدام، في مسيرتك العسكرية كما في حياتك اليومية، محبوب من الأقربين كما البعيدين، وحتى أولئك الذين لم يعرفوك، أحبوك، بسبب بطولاتك ومواقفك الشهمة وروحك المرحة وقلبك المحب؛

حمانا تفتخر بأبنائها الأبطال في المؤسسة العسكرية، مدرسة الشرف والتضحية والوفاء؛ فبلدتنا الحبيبة حمانا هي منبت الأبطال والشهداء، لم تبخل يوما ببذل التضحيات في سبيل الوطن، وهي كما تقدم الشهداء، كذلك تعطي نخبة أبنائها ليخدموا لبنان ويدافعوا عن شعبه، في كل المواقع القيادية التي يشغلونها في الجيش، وما أكثرها؛

حمانا والتاريخ يشهد، أهلها داعم للجيش في كل المراحل وبخاصة الصعبة منها، وليس صدفة ان تحضن حمانا ثكنتين عسكريتين للجيش، فنحن محظوظين للتواصل المباشر واليومي مع عناصر ورتباء وضباط جيشنا البطل، الذي يشكل العضد والسند والحامي لأهلها؛ إن ثقافتنا الحمانية تقوم على الاحتماء بالجيش وحده والذي لا نثق الا به للحفاظ على أمننا في البلدة والمنطقة، ونحن ندعم كل خطواته وخططه في قطع يد العصابات التي تمتد على الوطن والمواطن، وفي ضرب الإرهاب الذي يعتدي على المؤسسة العسكرية؛

دمتم بأمان الله، والله يرحم كل شهداء لبنان الأبرار وعلى رأسهم الشهيد شربل نعيمة، واذا كان لا بد لنا في حمانا من بذل مزيد من التضحيات وتقديم الشهداء على مذبح الوطن، فنحن مستعدون لذلك، إذا كانت هذه الدماء الزكية ستروي ترابنا المقدس لينبت عزة وعنفوانا وكرامة.