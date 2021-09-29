living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في ثلاثة اتجاهات يتطلع اللبنانيون اليوم

29
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV :

في ثلاثة اتجاهات يتطلع اللبنانيون اليوم:
الاتجاه الأول، مصير العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، ذلك أن الخوف من السطوة السياسية على القضاء هو المسيطر على الاوساط الشعبية، بناء على التجارب السابقة من جهة، واستناداً الى انعدام الثقة مع الجزء الاكبر من الطبقة السياسية التي اعتادت الفرار من وجه عدالة القضاء والشعب.
أما الاتجاه الثاني، فالعمل الحكومي المنتج، مع انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة النواب، والخطوات الاولى التي اتخذت اليوم على درب ثقة الشعب. وعنوان الثقة المرجوة يبدأ من ايجاد علاجات مقبولة للمعضلات المعيشية المعروفة، ولا ينتهي بمقاربة الملفات الكبرى علمياً، في شكل يبتعد الى اقصى حد من الشعارات، مركزاً على الجانب العملي.
يبقى الاتجاه الثالث انتخابي نيابي، واساسه التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون المس بالاركان الاساسية الثلاثة لقانون الانتخاب، اي صحة التمثيل والنسبية واقتراع المغتربين، علماً انَّ ثمة من يحور ويدور محاولاً ضرب الصيغة التي تم التفاهم عليها وطنياً عام 2017 لمصلحة اخرى مشوهة، تصب في صالح المنظومة الفاسدة بكل وضوح. وبداية النشرة مع مقابلة خاصة مع وزير الداخلية، تطرق فيها الى الشأن الانتخابي، كما الى ملف التحقيقات في قضية النيترات والمرفأ.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout