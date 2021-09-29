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فياض بعد مجلس الوزراء: لا زيادة على تعرفة الكهرباء وسنعتمد الفيول لزيادة ساعات التغذية

29
SEPTEMBER
2021
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 شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، على أن "قطاع الطاقة يجب أن يمكن الاقتصاد وألا يسعى أحد للاستفادة المالية"، مؤكدا أن "البوصلة متجهة نحو الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن".

وقال: "هدفنا ترشيد استخدام المحروقات، والزيادة على اسعار المحروقات هي من أجل الترشيد. لدي رؤية تتمثل بخدمة المواطن وتمكين الاقتصاد، واليوم رفعنا سعر المحروقات وباتت شبه غير مدعومة لأن الدعم لم يهدف الى مساعدة المواطن بل كان لخدمة جهات اخرى".

أضاف: "اقترحنا مع رفع الدعم، تأمين وسيلة تنقل للمواطن دون هدر، وهو قيد الطرح والدرس".

وتابع: "مع رفع الدعم يمكننا استكمال اصدار البطاقة التمويلية التي يجب ان تكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء".

وقال: "كلنا متفقون على انفاق الاموال على الفيول، لانه الاقل سعرا لإنتاج الكهرباء".

أضاف: "لم ننته من وضع خطة قطاع الكهرباء بعد، ومن المتوقع تأمين الفيول لنصل الى 8 ساعات تغذية يوميا خلال شهرين بمساعدة الفيول العراقي".

وأكد أن "لا زيادة على تعرفة الكهرباء خلال هذه الفترة والهدف زيادة ساعات التغذية".

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