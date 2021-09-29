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قرداحي: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات بمضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية

29
SEPTEMBER
2021
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 أعلن وزير الاعلام جورج قرداحي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "الحكومة أحالت ملف إنفجار التليل على المجلس العدلي".

اضاف: "كما وافق مجلس الوزراء على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول، بالاضافة الى الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون وزارية مختلفة.


كما واقر مجلس الوزراء الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال. وبحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقررا سابقا ولم نتطرق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معينة بملف الكهرباء".

ولفت قرداحي الى أن "مجلس الوزراء تطرق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستتخذ في المستقبل وتم تشكيل لجان لمتابعة هذه المواضيع"، كاشفا أن "مسألة النقل بحثت في جلسة مجلس الوزراء وستبحث في العمق لاحقا، ووزير الأشغال شدد على أهمية هذا الموضوع خصوصا بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفر النقل المشترك".

واعلن قرداحي أن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية"، مؤكدا انه "تمت الموافقة على تكليف وزير المالية لاستقراض 100 مليون دولار من المجلس المركزي لشركة الكهرباء".

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