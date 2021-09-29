بالصّور - وصول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأردني إلى بيروت

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وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي _بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد .

وكان في استقبال الرئيس الأردني والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي ،وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي ، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الاردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل ان ينتقل رئيس الوزراء الاردني الى مقر

اقامته.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء الاردني زيارته الى لبنان غدا صباحا باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

ثم يزور رئيس الوزراء الاردني رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر.