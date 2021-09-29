المديرية العامة للنفط: الشّحنة الثّانية للنفط العراقي ستصل اللّيلة والثالثة بين 10و 20 تشرين الأوّل

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قامت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ، بتوجيهات وزير الطاقة د. وليد فياض بفض العروض المقدمة من أجل استيراد الشحنة الثالثة من النفط العراقي، بحضور ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن وزارة المال ووسائل الإعلام.

وتقدمت فعليا شركتا "كورال إنرجي" و"الشركة الوطنية الاماراتية"، وتبلغ الكمية التي سيتم استيرادها 60 ألف طن من زيت الوقود الثقيل توازي 45 ألف طن من الغاز أويل.

وأكدت المديرة العامة للنفط أورور فغالي أن "مهمة المديرية ادارة الموضوع. أما تحديد الكميات فمن مهمة كهرباء لبنان.

أضافت: "إن الشحنة الثالثة يفترض ان تصل بين 10 و20 تشرين الأول. أما الشحنة الثانية فيفترض ان تصل الليلة".

تابعت : لم نقم إلا بمناقصة واحدة حتى الآن لاستيراد الفيول العراقي، وعدد الشركات القليل سببه وضع لبنان. وفي حال تحسن الوضع، حكما سيزداد عدد المشاركين.

وبالنسبة إلى حاجة كهرباء لبنان من تشرين الأول، اعربت 4 شركات عن رغبتها في الاشتراك. واليوم، عند فتح المناقصة، تقدمت شركتان فقط، وفازت شركة إينوك الإماراتية Enoc كونها قدّمت السعر الأدنى ووزارة الطاقة ستعلن عن النتيجة بشكل رسمي خلال ال٢٤ ساعة المقبلة وذلك بعد التأكد من المستندات التي تقدمت بها الشركة الفائزة ".