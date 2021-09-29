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رئيس الجمهورية ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وقرار بتمديد التعبئة العامة الى آخر السنة

29
SEPTEMBER
2021
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مدد المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، التعبئة العامة لغاية 31/12/2021 وابقى على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس الأبيض والاشغال العامة والنقل علي حمية، الى قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرين العامين للامن العام اللواء عباس إبراهيم، لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ومستشاري رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية العميد بولس مطر والصحية الدكتور وليد خوري.

البيان
وفي ختام الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان التالي: "بدعوة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

واتخذ المجلس قرارا باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/10/2021 ولغاية 31/12/2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا".

وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي عرضا خلالها اخر التطورات الصحية في البلاد.

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