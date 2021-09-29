التحضيرات للانتخابات بين حسابات الحقل والبيدر- جوي جرجس

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أشهر قليلة تفصلنا عن استحقاق الانتخابات النّيابية، إذا حصلت بدون عرقلة أو تأجيل، ضمن المهل الدّستورية اللّازمة.

هذا الاستحقاق الّذي يعوّل عليه العديد من الأطراف المتصارعة المتنافسة لإثبات حضورها وحجمها وقوّتها على الأرض من خلال الثّقل الانتخابي الّذي تمثّله خاصةً قوى الثّورة المزعومة، والّتي تنتظر هذا الاستحقاق لإعتقادها بأنّ أكثريّة الشّعب اللّبناني أصبحت ضد قوى السّلطة مجتمعة، أي ضد كل الأحزاب الّتي شاركت بالسّلطة، وستذهب للاقتراع لوجوه جديدة مختلفة أيًّا تكن هذه الوجوه، وأنّ الشّعب أصبح على يقين بأن أي بديل هو أفضل من الموجود حاليًّا. هذه القوى تسعى للتّكتّل في لوائح موحّدة رغم خلافاتها وصراعاتها فيما بينها، على أمل كسب نتائج شبيهة بنتائج نقابة المحامين ونقابة المهندسين، مع علمهم أنّ حسابات انتخابات النّقابات لم تترجم يومًا في الانتخابات النّيابية، ولها حسابات مختلفة كليًّا.

حزب الكتائب أو ما يسمّى مؤخّرًا بالحزب الدّيمقراطي الاجتماعي اللّبناني، يعوّل على ركوب لوائح قوى الثّورة المزعومة من خلال تحالفه معها واعتبار نفسه من المعارضة البعيدة عن قوى وأحزاب السّلطة، رغم أنّه من أعتق أحزاب السّلطة وأكثرها وصولاً للحكم من زمن بعيد حتّى الأمس القريب. مع حزب سامي تصطفّ شخصيّات وأحزاب عدّة مثل ميشال رينيه معوض ومجد بطرس حرب ونبيل فريد مكاري وجودي مكارم مكاري ووليم جبران طوق وغيرهم في ضياع ركوب موجة الثورة.

يُحكى عن محاولة تركيب لائحة شماليّة تضمّ معوض ومكاري وحرب وطوق والكتائب ومستقلين، إلّا أنّها تصطدم بعدة عقبات منها الصّراع بين نبيل فريد مكاري وجودي مكارم مكاري من جهة، وعلاقتهما بسليمان فرنجية الّذي يريد أحدهما على لائحته أو أن يتنازلا لصالح الوزير السّابق ميشال النّجار الّذي تربطه علاقة عائليّة بآل مكاري وهو في حضن المردة من جهة أخرى. كما أن وضع مدينة أنفة لم يعد كالسّابق انتخابياً بالنّسبة للمكاريين وهم غير متحمّسين لخوض أي انتخابات غير محسومة النّتائج بالرّبح المؤكّد.

كذلك بالنّسبة لوليم طوق الّذي يريده فرنجية رافعة على لائحته للاستفادة من ثقله الانتخابي وآلاف الاصوات الّتي يستطيع تجييرها للائحة تحتاج لكلّ مرشح ثقيل لاستعادة الحواصل الّتي حصلت عليها لائحته في الانتخابات السّابقة وكسب أربعة نواب بالتّحالف مع القومي وطوق وآخرين لم يعد قادر على إعادة كسبهم.

فرنجية الّذي يطمح للتّوسع خارج نطاق الشّمال وكسب نواب جدد في كسروان ومختلف دوائر جبل لبنان، كترشيح جورج قرداحي ابن فيطرون الكسروانية بعد تعويم اسمه وزاريًّا في الحكومة الحاليّة ليكون على لائحة المردة وفريد هيكل الخازن والكتائب ربما، كذلك يتواصل مع مرشحين آخرين غير حزبيين في دوائر أخرى تربطهم علاقة صداقة ومشاوير صيد مع فرنجية، ليتصيّدهم من حصّته النيابيّة إذا تمكّنوا من الخرق والنّجاح؛

فرنجية نفسه يعاني من أزمة في دوائر الشّمال، اذا أنّه يعاني من خسائر عدّة في عدّة أقضية شمالية. هو خسر أصوات سليم بيك كرم في زغرتا بعد ما حدث في الانتخابات الأخيرة التي يرفض كرم تكرارها، وخسر أصوات بطرس حرب الّذي تحالف معه في الانتخابات الأخيرة، وقد يخسر أصوات وليم طوق إذا قرّر الانتقال إلى لائحة التّيار الوطني الحرّ أو إلى لائحة مستقلّين. طوق يترك كلّ الاحتمالات مفتوحة ويقول أمام زوّاره أنّه لن يكون حصان طروادة ولا عتّالًا يستغلّه أحد لرفع الحاصل الانتخابي للائحة دون أن يصل هو شخصيًّا للكرسي النيابي، خاصّةً بعد كسبه تأييدًا "بشرّانيًّا" كبيرًا في الانتخابات الأخيرة وأرقامه الحديثة تصاعديّة لا تراجع فيها.

إذًا يعاني فرنجية من مشاكل عدّة في دائرته الضّيقة، وفي الأقضية الأربعة: زغرتا والبترون وبشرّي وبمن سيكون مرشح المردة وحليفها الكوراني بالأضافة لمشكلة وجود أو غياب النائب فايز غصن عن المشهد مع الأسماء المتشابكة. أمّا في طرابلس فلا يستقرّ على تحالف واحد، ويترك الأفق مفتوحًا أمام أيّ تحالف مع ميقاتي أو كرامي أو الصمد او حتّى الحريري، بناءً على ما تفرضه المصلحة والتّحالفات في حينه، إذ انّه يحتاج للدّعم السنّي في زغرتا والكورة توجهاً نحو عكار الّتي خسر فيها خسارة مدوّية في الانتخابات الاخيرة بعد تشكيل لائحة الانقلاب على باسيل بالتّعاون مع البعريني الأب والقومي ومرشح علوي قويّ ومجموعة مرشحين كان يظنّ أنّهم قادرون على كسب أكثر من مقعد وإذ بهم لم يستطيعوا كسب حاصل انتخابي واحد، وانتصر عليهم باسيل بمقعدين اثنين رغم تحالفهم وتجمّعهم ضده.

أسئلة كثيرة تحوم حول التّحالفات واللّوائح الّتي لا يمكن تأكيدها ولم تحسم بعد. فلا جواب بعد على أيّة لائحة سيكون نعمت افرام في كسروان أو ميشال ضاهر في زحلة أو مع من ستتحالف ميريم طوق سكاف في زحلة وغيرهم كثر. كذلك بالنّسبة للتّيار الوطني الحرّ لا تزال أسماء المرشحين الحزبيين غير محسومة والتّحالفات اللّازمة لم تنضج بعد. إلّا أنّ العمل على رسم المشهد والتّحالفات يُعمل عليها على نار حامية وغير متروك للّحظات الأخيرة، والأكيد أيضاً أن التيار لن يسمح بحصول ما يتمناه خصومه من خسائر موجعة تقوّض من دوره وحضوره السياسي في المعادلة للمرحلة المقبلة، بل يسعى لمفاجأة الجميع من حلفاء وخصوم بنتائج أكثر من جيدة. بالانتقال الى القوات الّتي تدعو منذ بداية الحراك الى انتخابات نيابيّة مبكرة، تقول أوساطها أنّ جعجع وفريقه المقرّب متأكدون من تراجع التيار بأكثر من عشرة مقاعد لصالح القوات الّتي ستصبح كتلتها أكبر كتلة نيابيّة مسيحيّة في البرلمان المقبل وتفرض خيارها الرّئاسيّ والحكوميّ في المرحلة المقبلة. تفاؤل القوات الكبير لا ترجمة فعلية له لا بأرقام الاحصاءات ولا بالتّحديات الّتي ستواجهها بعد خروج الكتائب من التّحالف معها في بيروت الأولى وغيرها، ومشاكلها مع تيار المستقبل بالاضافة إلى إمكانيّة تخلّي جنبلاط عن تحالفه معها في الجبل وخسارة معلوف في زحلة ...

في الشّارع السّني لا شيء واضح بعد ولا وجوه جديدة تحمل الأمل بالنّجاح رغم ما يُحكى عن تراجع شعبيّ للحريري؛ كذلك في الشّارع الشّيعي إنّ امكانيّة الخرق تبقى صعبة بوجود وحدة الصّف بين حزب الله وحركة أمل، مع آمال كُثر من اليساريين والمستقلين والثّورجيين بإمكانيّة الخرق بكلّ دوائر ثقل الثّنائي مع اتّكالهم على الامتعاض الكبير في الشّارع الشّيعي من وحدة الصّف وحماية ارتكابات حركة أمل مع ما وصل إليه حال البلد من انهيار مالي وإقتصادي.

الحزب القومي يعاني من صراع قيادته مع مجموعة اسعد حردان وتبقى أسماء المرشحين عرضة لتكون ضحيّة هذا الصّراع؛ لوائح البقاع الغربي تبقى غير واضحة المعالم مع وضعية الفرزلي وإمكانيّة انتقاله الى لائحة المستقبل وما سيكون دور حركة أمل من هذا الانقسام ومن امكانيّة ترشيح أحد من التّيار الوطني الحرّ بالتّحالف مع مراد وحزب الله.

الكثير الكثير من الحسابات والتّحالفات غير واضحة وغير محسومة بعد، ويقول البعض إنّه لا يمكن التّعويل على نتائج الانتخابات السّابقة للبناء على حساب الرّبح والخسارة في الانتخابات المقبلة لأنّ الرّأي العامّ تغيّر وتأثّر بكلّ ما حدث في البلد وأنّ المفاجآت ستكون سيّدة الموقف.

كيف ستكون نسبة الاقتراع وكيف ستكون التّحالفات وكيف ستكون وضعيّة مجموعات الثّورة المزعومة، لا أحد يعلم بعد، لكنّ الأكيد أنّ حساب الحقل لن يُعادل حساب البيدر.