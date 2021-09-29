حمدان التقى السفير الروسي وتباحث معه في المستجدات الداخلية

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر نيكولايفيتش روداكوف رافقه المستشار ديميتري ليبيديف في مقر المرابطون، وتم التباحث في المستجدات الداخلية اللبنانية.

شكر العميد مصطفى حمدان سعادة السفير الروسي ألكسندر روداكوف على دوره مع أركان السفارة، في دعم اللبنانيين خاصة في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحرص على الحوار مع كافة الأطياف اللبنانية، وتسهيل منح التأشيرات للطلاب اللبنانيين في الجامعات الروسية.

أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف على اهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، من قبل الحكومة اللبنانية الجديدة، واستعداد روسيا الاتحادية الدائم في الماضي والحاضر والمستقبل، لمساعدة اللبنانيين في كافة المجالات وعلى جميع الأصعد، التي تسمح بتخطي هذا الواقع المأزوم، مشدداً على دور السفارة الروسية في الحوار مع كافة الأطراف اللبنانية.