ماذا طلب نهرا من بلديات في قضاء طرابلس بشأن محطات المحروقات؟

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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة لكل من: قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، بلدية طرابلس الميناء والقلمون، وطلب منهم وجوب الزام جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس، فتح ابوابها امام المواطنين، وذلك بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال.

وجاء في نص الكتب :

"بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلدية وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال .

للاطلاع والايعاز الى اصحاب جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس وجوب فتح أبوابها أمام المواطنين وتأمين المؤازرة الأمنية اللازمة لها والافادة".