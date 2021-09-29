رابطة معلمي التعليم الأساسي: عدم العودة الى التعليم الا بعد حصول المعلمين على حقوقهم

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أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان عدم العودة الى التعليم الا بعد حصول المعلمين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم، وأن قرار العودة الى التعليم سيكون مرتبطاً بنتائج الجمعيات العمومية التي ستتم الدعوة اليها في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة.

كما طالبت بدعم التلميذ ليستطيع الوصول الى المدرسة وشرحت المشاكل التي يعاني منها الدوام المسائي، وخلصت الى أن هذه الظروف لا تسمح بالعودة الى التعليم.



بدوره أكد وزير التربية على التالي:

- هناك كلام جدي في الحكومة عن زيادة على الرواتب.

- زيادة بدل النقل مسألة حتمية يتم بحثها في الحكومة.

- نعمل مع الجهات المانحة على توفير مساعدة لصندوق المدرسة كي تستطيع تغطية حاجاتها وكلفة المازوت والنفقات التشغيلية.

- نعمل مع المنظمات الدولية لتوفير القرطاسية للمدرسة. كما نعمل لتأمين أدوات ومواد التعقيم ومواد التنظيف.

- نؤكد على توزيع الكتب والقرطاسية للتلامذة حتى الصف السادس ونسعى لتأمينها لبقية التلاميذ.

- سيتم دفع مساعدة مالية نقدية عبر المنظمات والدول المانحة واليونيسف بالدولار fresh لكل معلم أو استاذ في المدرسة.

- لا يوجد أرقام حالياً عن حجم التقديمات ولكن بداية الأسبوع المقبل سألتقي هيئة التنسيق النقابية ويكون لدي فكرة عن الأرقام.

- وعدني حاكم مصرف لبنان بالطلب الى المصارف رفع قيمة كوتا السحب من صناديق المدارس. وأن يدرس كيفية رفعها بالنسبة للرواتب وأجور المتعاقدين.

- طلب معاليه أن يُصار الى المباشرة بالتسجيل خلال يومين، وأوضح أنه ليس بالضرورة حضور جميع المعلمين .. بل يترك للمدير تحديد ودعوة الزملاء حسب الحاجة للمساعدة ويكفي الحضور يومين أو ثلاثة للمدير ومن يعاونه من معلمي الملاك أو موظف المكننة.