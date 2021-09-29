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وزير الثقافة عرض مع دي فريج لأوضاع القطاع السينمائي وبحث مع عفيش في إطلاق الهيئة العامة للمتاحف الوطنية

29
SEPTEMBER
2021
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عرض وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، مع رئيسة "مؤسسة سينما لبنان" مايا دي فريج الأوضاع المتعلقة بالقطاع السنيمائي والمرئي والمسموع والوسائل الآيلة الى تنشيطه، مما يساعد على استمراره وديمومته وخلق فرص عمل للشباب للحد من هجرتهم وحثهم على البقاء لتوظيف ابداعاتهم ومواهبهم في وطنهم.

وشدد الوزير المرتضى في خلال اللقاء على" أهمية دور الشباب في هذا القطاع لا سيما الموهوب منهم وتشجيعهم"، معربا عن "الاستعداد لتقديم الدعم لهم رغم الإمكانات الضئيلة".

كما تطرق ابحث الى موضوع اتفاقية الإنتاج السنيمائي اللبناني - الفرنسي المشترك وتأكيد استمرار هذا التعاون مع وزارة الثقافة في رؤيته وأهدافه وتطلعاته للمرحلة المقبلة،وتشجيع كل المشاريع الهادفة.
من جهة ثانية، اطلع وزير الثقافة من السيدة دي فريج على مشروع اتفاقية للتعاون المشترك السينمائي بين لبنان وبلجيكا على أمل التوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، لما له من إيجابيات في تفعيل عجلة القطاع السنيمائي والمرئي والمسموع في لبنان.

والتقى الوزير المرتضى المدير العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف انماري مايلا عفيش، وكانت جولة افق حول الوضع الحالي في المتاحف الوطنية وضرورة إطلاق عمل الهيئة العامة للمتاحف تفعيلا لكل دور يسهم في استعادة لبنان لعافيته حضاريا وثقافيا.

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