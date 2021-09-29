living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلام: أسعى لإصدار قرارات تشكل حلولاً للمشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية

29
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لدى استقباله وفد جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس "سعيه من أجل اصدار قرارات ومراسيم تشكل حلولا للمشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع التجاري، ولتكون خطوات اصلاحية للحكومة، وتلبي حاجة المواطن في ظل الازمة والظروف الاقتصادية الشديدة الصعوبة التي نمر بها".


واشار الى أن "القطاع الخاص له الدور الاساسي في البنية الاقتصادية اللبنانية، وحمايته تعني حماية للاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يساهم بأكثر من 30 بالمئة من الدخل الوطني وتعتمد عليه نسبة 27 من اليد العاملة اللبنانية تقريبا".


وشدد سلام على "خطته للسعي لدى مختلف الجهات الدولية مستفيدا من تجربته وعلاقاته مع المؤسسات الدولية لوضع استراتيجية اقتصادية تحاكي واقعنا الصعب وتلبي حاجة المواطن اللبناني في هذه المرحلة".


بدوره، قال شماس: "زيارتنا اليوم لمعالي الوزير سلام، الذي نعتبره سفيرنا في مجلس الوزراء، هي من أجل التعاون والتنسيق مع معاليه، لتخفيف العقبات والصعوبات التي تعرض القطاع الخاص الذي يعتبر الحلقة الاضعف في الاقتصاد اللبناني مع انه يشكل أساس بنيتنا الاقتصادية"، لافتا الى أن "هذا القطاع كان وما يزال المتلقي الاول للضربات منذ الحرب الاهلية عام 1975 مرورا بكل الازمات وخاصة انفجار 4 آب وحتى اليوم".


وأمل في "صدور البطاقة التمويلية التي تطاول اكبر شريحة من المواطنين وما لذلك من تحسين للقدرة الشرائية عند المواطن، وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية بشكل عام"، مشددا على "أهمية وضرورة ضبط الحدود لمنع التهريب تخفيفا لضغط منافسة البضائع المهربة وذلك حماية للاقتصاد ولانتاجنا الوطني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout