رئيس الحكومة الأردني في بيروت مساء.. ماذا عن جدول لقاءاته؟

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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة سيصل الى لبنان مساء اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.

وستعقد المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء لبنان والاردن عند الساعة العاشرة والربع من صباح غد الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والاردني ثم لقاء صحافي مشترك.



بعد ذلك، سيتوجه رئيس وزراء الاردن الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ينتقل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يغادر رئيس وزراء الاردن والوفد الوزاري بيروت الى عمان بعد الظهر.