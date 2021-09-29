الرئيس عون: أي تحقيق قضائي ليس هو القضاء والادانة او التبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم

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رئيس الجمهورية عرض شؤونا إعلامية مع الوزير قرداحي ومع رئيس مجلس شورى الدولة سير العمل مع بداية السنة القضائية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تغريدة له على حسابه "على تويتر"، ان أي تحقيق قضائي ليس هو القضاء، فاذا اخطأ هناك ثلاث درجات للتصحيح هي البداية والاستئناف والتمييز، داعيا الى ان يستمر التحقيق "كي يدان المذنب ويبرأ البريء". وأضاف: "اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فان قرار المحقق العدلي بالاحالة الى المجلس العدلي وحكم المجلس، لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي ادانة او تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق".

وزير الاعلام

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات تناولت شؤونا إعلامية وقضائية. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام جورج قرداحي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمهمات المطلوبة من الحكومة. كما تطرق البحث الى شؤون وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها وتلفزيون لبنان.

وبعد اللقاء، لم يدل الوزير قرداحي باي تصرح مكتفيا بالقول ان الوقت الان هو للعمل والإنتاج وليس للكلام.

رئيس مجلس شورى الدولة

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وعرض معه سير العمل في المجلس مع بداية السنة القضائية.

المجلس الأعلى للدفاع

ويرأس الرئيس عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في الوضع الصحي في البلاد وإمكانية تمديد حالة التعبئة العامة التي تنتهي غدا. ويلي المجلس الأعلى للدفاع جلسة لمجلس الوزراء.