الرئيس عون عرض شؤوناً إعلامية مع قرداحي ومع رئيس مجلس شورى الدولة سير العمل مع بداية السنة القضائية

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شهد قصر بعبدا لقاءات تناولت شؤونا إعلامية وقضائية. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام جورج قرداحي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمهمات المطلوبة من الحكومة. كما تطرق البحث الى شؤون وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها وتلفزيون لبنان.



وبعد اللقاء، لم يدل الوزير قرداحي باي تصرح مكتفيا بالقول ان الوقت الان هو للعمل والإنتاج وليس للكلام.

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وعرض معه سير العمل في المجلس مع بداية السنة القضائية.



ويرأس الرئيس عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في الوضع الصحي في البلاد وإمكانية تمديد حالة التعبئة العامة التي تنتهي غدا. ويلي المجلس الأعلى للدفاع جلسة لمجلس الوزراء.