دشتي بعد لقائها ميقاتي: الاسكوا ستكون داعمة للحكومة

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي في مكتبه في السرايا الحكومية.



وقالت دشتي بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي، وكان لقاء مثمرا وعمليا، وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، واهمية الاسراع في اجراء الاصلاحات، وكيفية دعم الاسكوا لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، بالاضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية".



أضافت: "كما عرضنا لاهمية الاستفادة من القروض للبنية التحتية والاستثمار الراسمالي للبنان لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني وتطوير الاقتصاد في هذه المجالات، والاسكوا ستكون داعمة للحكومة وتزويدها بالخبرات الفنية والاقتصادية ليكون لديها قدرة اكبر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة".