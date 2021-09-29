الراعي للاجئين: عودوا الى بلادكم

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اوضح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان "صحيح اننا لا نملك نفطاً وغازاً ولكننا نملك عقلاً"، مضيفاً: "هيدا اللبناني".



وتابع الراعي من مقر المجلس الاقتصادي: "نحن من منظار استراتيجية خلاصية نتطلع الى هذا المجلس بما يتضمن من كفاءات لوضع استراتيجية خلاصية وبالتعاون مع النقابات والكنيسة داعمة على كل الاصعدة".



وتوجه الراعي الى اللاجئين، بالقول: "بكل محبة عودوا الى بلادكم واكملوا تاريخكم وفي حال لم تعودوا فأنتم من تقوموا بحرب ثانية لانكم تهدمون ثقافتكم وعرقكم ومجتمعكم".



واشار الراعي الى ان "الثقافة اساس الاقتصاد لان بدون الثقافة لا ينجح الاقتصاد".