أسعار السلع.. هذا ما قاله وزير الاقتصاد

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كشف وزير الاقتصاد أمين سلام أنه: "لا يوجد أي خلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تشكيل الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد ويوجد تنسيق وتفاهم".



وأضاف في حديث له عبر "الجديد": "سعادة الشامي سيترأس الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد وهناك اتفاق على ادخال المستشارين فيه".



وأشار سلام إلى أن، "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيشارك في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وهو عضو أساسي بالوفد".



وتابع, "نعمل على عدم الوقوع بالمطبات التي وقعت فيها الحكومة السابقة ونحاول تذليل العقبات التي تواجهنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوزيع الخسائر هو العمود الفقري في هذه المفاوضات".



وقال: "إنخفاض أسعار السلع لا بأس به ونشكر الجهات التي إلتزمت بالتسعيرات بناء على انخفاض سعر صرف الدولار ونعول على دور البلديات وسأطلبه من وزير الداخلية".



وختم وزير الإقتصاد أمين سلام بالقول: "نعمل على أن لا نصل إلى أسعار خيالية لربطة خبز وهناك تضارب بالأسعار بيننا وبين الأفران والمطاحن".