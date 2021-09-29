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هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

29
SEPTEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة .
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين (24 و 32 ) ولشهر تشرين الأول بين ( 21 و 29)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة محلية في الفترة المسائية خصوصا في المناطق الجبلية والشمالية.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,31
- ساعة غروب الشمس: 18,25.

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