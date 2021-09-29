موعد العودة إلى المدارس

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أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه "حدّد تاريخ الدخول الى المدارس في 11 تشرين الأول، وذلك إفساحاً للمجال للحوار مع الروابط التعليمية وتم العرض معهم مطالبهم المُحقّة في محاولة لإيفاء بعضها".



وفي حديثٍ له عبر "صوت لبنان 100.5"، قال الحلبي: "وضع الخزينة اللبنانية صعب ولكن التعاون بين الحكومة والجهات المناحة يضفي أملاً على بداية التسجيل في المدارس قريباً".



وأضاف، "نتمسّك بالعودة الحضورية الى المدارس لأنه أمر أساسي في التربية الصحيحة، وقرار الوزير السابق بـ4 أيام حضورية في الأسبوع لا يزال سارياً".