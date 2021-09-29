أحمد الحريري "يظهر" في بيروت

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يسجّل حضور لافت في بيروت للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، بعد تراجعه لفترة مقابل بروز رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية. وهو يعقد لقاءات مكثفة، كان آخرها في مكتب مسؤول العلاقات العامة المحامي محمد يموت في وسط بيروت، بحضور منسق عام بيروت في التيار عمر الكوش والمساعد التنظيمي رامي غريب والمحامي الناشط عمر اسكندراني والمنسق العام السابق وليد دمشقية. وقالت مصادر تنظيمية في المستقبل إن ابتعاد الحريري لفترة عن العاصمة كان بسبب الصراع مع هاشمية الذي لم يكن ينسّق نشاطاته مع الأمانة العامة، وأشارت إلى أن الحركة المستجدّة لأحمد الحريري «لا شك في أنها تحظى بغطاء من الرئيس سعد الحريري»، وهي تأتي بعد تداول أخبار عن تهميش دور الأمين العام في العاصمة تحديداً.