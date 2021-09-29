وزير الصحة "غير مستعجل"!

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أفادت صحيفة "الأخبار" بأن وزير الصحة فراس أبيض قرر عدم إدخال تعديلات على برامج الاستيراد التي كانت مقررة أيام الوزير السابق حمد حسن، تاركاً الأمور تسير وفق ما انتهت إليه المحادثات والتفاهمات بين الوزير السابق ومستوردي الأدوية.



وبحسب "الأخبار"، فإن أبيض يعمل على مشروع تعزيز المراكز الصحية التي توفر فرصاً أكبر لحصول لبنان على كميات كبيرة من الهبات الخاصة بالأدوية المزمنة ما يحد من الضغط المحتمل في حال رفع الدعم كلياً، بينما يتولى الرئيس نجيب ميقاتي مساعدته في معالجة الملفات العالقة مع حاكم مصرف لبنان الذي تعامل باستنسابية واضحة مع قرارات الحكومة السابقة الخاصة بدعم الدواء. وينقل عن أبيض قوله إنه "غير مستعجل" على فرض سياسات جديدة تحدث انقلاباً في عمل الوزارة.