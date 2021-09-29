الوطن السورية: توافق على توحيد رسوم الترانزيت لدى سورية والأردن

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الوطن السورية: وصف رئيس الوفد السوري إلى الاجتماعات الوزارية السورية- الأردنية، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أجواء الاجتماع الذي جرى أمس مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بالإيجابية.

وكشف الخليل في تصريح لـ«الوطن» أن رئيس الوزراء الأردني وجه بتقديم التسهيلات اللازمة، لترجمة اللقاءات والاتفاقيات التي جرت خلال زيارة الوفد السوري، وتنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، وقال: «وضعنا رئيس مجلس الوزراء الأردني في صورة النقاشات التي تمت بالاجتماعات الموسعة والثنائية مع الجانب الأردني في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مع التأكيد أن هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين».



الخليل الذي وصف اجتماعه بوزيري الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، والنقل الأردني وجيه عزايزة، وأعضاء غرفة التجارة وغرفة الصناعة الأردنية وقطاع رجال الأعمال الأردنيين بـ«المثمرة»، أوضح أنه جرى تبادل الطروحات واستعراض الواقع القائم والحلول المقترحة لإزالة أي عوائق تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تمت الإجابة على كل التساؤلات التي جاءت ضمن الاجتماع من قبل رجال الأعمال الأردنيين.



وأشار الخليل إلى أنه تم التشديد على التعاون التجاري بين الجانبين، شريطة ألا يكون على حساب أي قطاع تجاري في البلدين، مشدّداً على أنه لن يتم تزويد الأسواق الأردنية بأي مادة يوجد فيها اكتفاء بالإنتاج المحلي، بما يضمن حماية المنتج المحلي لديهما.



وبيّن الخليل أنه لا رسوم جمركية بين البلدين تطبيقاً لاتفاقية التجارة العربية، كاشفاً عن موافقة الجانب الأردني على توحيد رسوم الترانزيت لدى البلدين، علماً أن الجانب الأردني كان يحصل على رسم ترانزيت أكبر من الرسوم المحصلة من الجانب السوري، على أن يتم تحديد الرسوم خلال الاجتماعات المشتركة بين وزارتي النقل السورية والأردنية.



وكشف الخليل أنه سيتم تقديم كامل التسهيلات اللازمة للركاب القادمين من سورية والراغبين بالسفر عبر شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

واختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان، الاجتماعات الوزارية السورية- الأردنية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية.



وتوصّل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.



وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصوّر لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.



من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه الوفد السوري الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل، بحضور عدد من الوزراء الأردنيين المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسورية في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وطلب رئيس الوزراء من الوفد الوزاري السوري حسب وكالة «بترا» الأردنية، نقل أمنياته لسورية الشقيقة بكل الخير وبمزيد من الأمن والاستقرار.