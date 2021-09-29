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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 أيلول 2021

29
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 الأخبار: «السعودية - ليكس»: خطة ابن زايد لحصار «حماس»

فنيّون سوريّون يعالجون وصلة خطّ الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق | سلامة «يتجاوب»: سلفة جديدة للكهرباء؟

القوات في زحلة تبحث عن مستقلين: «خوش آماديد» قضت على آمال معراب؟

 

 

 

الديار: اول جلسة لحكومة ميقاتي تعقد اليوم : المفاوضات مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية اولا!
الشارع يناصر البيطار في الحرب السياسية ــ الامنية التي تشن ضده
الخارجية تتحرك بملف انتخاب المغتربين والجيش يحيل الصقر الى القضاء

 

 

 


نداء الوطن: مجلس الوزراء يستهلّ أعماله بجلسة "ترقيعية"
أهالي شهداء المرفأ اليوم: "لن ندفن أبناءنا مرّتين"!

 

 

 


البناء: ميقاتي عند بري لأولوية إجراء الانتخابات … وزيارة سورية رهن بالعقوبات/ الحكومة اليوم تقر بدل غلاء للمعلمين لبدء العام الدراسي … وتشكيل لجان للملفات / تحقيق المرفأ الى الجمود … ومخابرات الجيش: نيترات البقاع لأغراض غير زراعية/

 

 

 


اللواء: «لغم بعبدا» في التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات
ماكرون يتصل بولي العهد السعودي.. وكهرباء الأردن علی جدول محادثات الخصاونة غداً

 

 

 


النهار: شل التحقيق العدلي يدهم الانطلاقة الحكومية

 

 

 


الجمهورية: ماكرون يسعى لفتح الباب السعودي

 

 

 


the daily star: Successful IMF talks will rescue Lebanon: Mikati

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi la classe politique veut avancer la date des législatives

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