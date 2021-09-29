أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية انّ شهر تشرين الثاني سيكون ساخناً في سورية في ظلّ قرار سوري روسي مشترك بإنهاء وجود الجماعات المسلحة في منطقة إدلب وإعادة الثروات النفطية في شرق سورية للدولة وإنهاء الكانتون الكردي وصولاً للرحيل الأميركي والتركي قبل نهاية العام…

خفايا

قال مرجع اقتصادي انّ شركة صينية عملاقة أبدت الاستعداد لاستثمار عشرة مليارات دولار في مرفأ بيروت وإعادة إعماره وفقاً لدفتر شروط يجعله من أضخم مرافئ البحر المتوسط على أن تربط المرفأ بخط سكك حديدية الى دمشق وبغداد…



نداء الوطن: خفايا

تداول خبراء تقريراً فنياً في التفتيش الهندسي التابع للتفتيش المركزي يحذّر من حجم التسرّب في سدّ شبروح بالاضافة الى خطورته على جسم السدّ.

رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.

استغربت مصادر قضائية ربط مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ملف نيترات البقاع بملف المرفأ رغم ان فحوصات عديدة اجرتها مخابرات الجيش أثبتت اختلافها عن نيترات المرفأ، علما ان نسبة الآزوت اعلى من المسموح بها وتحتاج الى ترخيص.



اللواء: أسرار

همس

يسعى مسؤول كببير إلى تجاوز نقاط الخلاف مع فريق أساسي، والانتقال إلى عمل يؤدي إلى نتيجة متوخاة..



غمز

لم يستبعد مصدر متابع أن تردّ المحكمة المختصة ردّ المحقق العدلي، لمصلحة استمرار التحقيق!



لغز

أعطيت الأولوية لأسلاك بعينها، في ما خصّ المساعدة المالية الاجتماعية لموظفي وأجراء القطاع العام!