living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 أيلول 2021

29
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية انّ شهر تشرين الثاني سيكون ساخناً في سورية في ظلّ قرار سوري روسي مشترك بإنهاء وجود الجماعات المسلحة في منطقة إدلب وإعادة الثروات النفطية في شرق سورية للدولة وإنهاء الكانتون الكردي وصولاً للرحيل الأميركي والتركي قبل نهاية العام…

خفايا

قال مرجع اقتصادي انّ شركة صينية عملاقة أبدت الاستعداد لاستثمار عشرة مليارات دولار في مرفأ بيروت وإعادة إعماره وفقاً لدفتر شروط يجعله من أضخم مرافئ البحر المتوسط على أن تربط المرفأ بخط سكك حديدية الى دمشق وبغداد…

 

 


نداء الوطن: خفايا

تداول خبراء تقريراً فنياً في التفتيش الهندسي التابع للتفتيش المركزي يحذّر من حجم التسرّب في سدّ شبروح بالاضافة الى خطورته على جسم السدّ.

رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.

استغربت مصادر قضائية ربط مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ملف نيترات البقاع بملف المرفأ رغم ان فحوصات عديدة اجرتها مخابرات الجيش أثبتت اختلافها عن نيترات المرفأ، علما ان نسبة الآزوت اعلى من المسموح بها وتحتاج الى ترخيص.

 

 


اللواء: أسرار

همس
يسعى مسؤول كببير إلى تجاوز نقاط الخلاف مع فريق أساسي، والانتقال إلى عمل يؤدي إلى نتيجة متوخاة..


غمز
لم يستبعد مصدر متابع أن تردّ المحكمة المختصة ردّ المحقق العدلي، لمصلحة استمرار التحقيق!


لغز
أعطيت الأولوية لأسلاك بعينها، في ما خصّ المساعدة المالية الاجتماعية لموظفي وأجراء القطاع العام!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout