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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





يذوب ثلج الأشهر الثلاثة عشر التي كان قد تحول فيها جليدا "مكدسا" أمام تشكيل الحكومة، ويبان المرج أمام عمل الحكومة الجديدة التي تألفت منذ ثمانية عشر يوما حفلت بوعود وعناوين سوف يجهد المعنيون من أجل ترجمتها بهدف إعادة الكرامة الى عيشة غالبية اللبنانيين "المخنوقين" الذين يشكلون ثمانين في المئة من الشعب بحسب كل الاحصاءات، وهم أضحوا في كنف الفقر وتحت براثن البؤس وبين فكي كماشة اليأس ولكنهم_نسبة" الى الطبيعة النفسية اللبنانية لا يزالون يتطلعون الى فسحة الأمل ويتسلحون بفلسفة الرجاء، علهم يصدقون أن زمن العجائب قد يأتينا أكثر من مرة.



هذه الحالة التي لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ مئة عام مضرجة بملفات الكهرباء والدواء والماء والقلة، واندثار النقد والغلة وخيبة الناس من الذين نالوا ثقتهم في الانتخابات الماضية وما قبلها، هؤلاء الذين سقطوا في مجمل امتحانات خدمة معيشة المقترعين وغير المقترعين...حتى أن أولئك الذين تربعوا في السلطات وسائر المراكز لربما يحاولون الآن الإفتئات على اللبنانيين المنتشرين في العالم بحقهم في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحصل بعد ستة أو سبعة أشهر بحسب تأكيد معظم المعنيين بتنفيذ هذا الاستحقاق.



في اي حال مباشرة" غدا" بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا في شأن حال التعبئة الصحية يعقد مجلس الوزراء جلسته العملانية الأولى في القصر... وعلى عكس ما أشيع فإن موعد الجلسة لا يزال كما كان محددا" في الرابعة عصرا" على رغم تقارب الإنعقاد زمنيا",مع موعد وصول رئيس الوزراء الاردني "بشر الحصاونة" على رأس وفد وزاري الى بيروت.



وعشية الجلسة تداول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة في نتائج تحرك ميقاتي في كل من باريس ولندن وركزا على انطلاقة مجلس الوزراء في درس الاصلاحات وتأليف لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي...



الرئيس ميقاتي اشار بعد لقاء عين التينة الى ان "هناك قوانين سترسل الى مجلس النواب واقتراحات قوانين موجودة في المجلس وأهمها "الكابيتال كونترول"، وكذلك يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك"...



وردا على سؤال لم ير ميقاتي موانع من احتمالات زيارة سوريا التي بينها وبين لبنان علاقات تاريخية...



في الغضون على المستويات الاقليمية -الدولية تتواصل مجريات المشاورات في الملف النووي الايراني -الأميركي من أجل الوصول الى نتائج مرجوة كما تتقطع الاتصالات على مسارات وساطية في العلاقات بين إيران والسعودية...ومن البديهي أن تكون لتلك التطورات، مضافة" الى التموضعات الأميركية والروسية وحتى الأوروبية والصينية في الشرق الأوسط وضمنها القوقاز من البديهي، ان تكون لها تأثيرات في تحولات المنطقة والوضع اللبناني ضمنها.



ومنذ دقائق أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "تواصلا سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا"، وأضافت أن "ماكرون سيبحث مع بن سلمان في قضايا المنطقة والوضع في لبنان"، بحسب معلومات.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





لم تستطع المساحيق السياسية ان تحلل كمية نيترات بعلبك في مستنقعات المواقف والصراخ الاعلامي وادعاء البراءة والقداسة امام الشاشات، فاعلن الجيش اللبناني وفق التحقيقات ان مارون الصقر وسعد الله الصلح ولبنانيين وسوريين آخرين متورطون بشراء وتخزين ونقل وبيع مواد خطرة وممنوعة – هي نيترات الامونيوم..



اوقف المتهمون وبدأت التحقيقات والبحث من اين جاءت شركة الصقر اخوان بهذه المواد؟ وكيف ادخلتها الى لبنان ؟ وعن اي طريق؟ واي طرائق اتبعها هؤلاء لحماية انفسهم وتجارتهم الخطرة؟ وكم شحنة مرت والى اين؟ وكم تاجر هؤلاء بهذه الممنوعات؟



لم يعد ممنوعا اتهام هؤلاء، ووضع الحرم السياسي على من يصوب السؤال نحوهم ومن يرعاهم ومن يحميهم؟



اما الاسئلة عن نيترات مرفأ بيروت ومن اتى بها الى لبنان؟ وكيف ادخلت تحت اعين الفرقاطات الدولية المزروعة على طول الشاطئ اللبناني – قبل ان يفجرها التقصير او الاهمال؟ فلم تقع تحت عين المحقق العدلي ولم يجز لغير المحظيين عنده أن يسألوا ولو سؤالا، حتى أوقع نفسه في الارتياب المشروع، فكانت دعوى الرد التي علقت عمله بانتظار أن تبت بها محكمة الاستئناف، فيما استعدت جوقته لاستئناف لعبة الشارع والتلاعب بدماء شهداء المرفأ واوجاع اهلهم..



وجع اللبنانيين مع العطش والعتمة – لا تزال تخفف منه شركة الامانة عبر المحروقات الايرانية، فوصلت الهبات الى منطقة العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني وتحديدا الى بلدة شويا لتؤكد المقاومة انها حامية للوطن واهله من اي عدوان عسكري او اقتصادي، ومن اي جهة كان..



ما سيكون عليه عمل الحكومة كان محط نقاش بين رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم تغب عن اللقاء الكهرباء التي وعد الرئيس ميقاتي انه سيعمل ما بوسعه لاستدراج عروض لانقاذها، مع علمه ان ادراج الادارة اللبنانية مملوءة بالعروض السخية، الصينية منها والروسية، فضلا عن الايرانية وعروض اخرى..



اما الخطوط السورية – اللبنانية فمقتصرة على انابيب الغاز واعمدة توتر الكهرباء والوزراء المعنيين، فيما رأس الحكومة بانتظار التأشيرة الدولية.. تأشيرة أعطيت للاردن، فلما يمنع منها لبنان؟



* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





على غرار قصيدة ابي القاسم الشابي الشهيرة، “اذا الشعب يوما اراد الحياة، فلا بد ان يستجيب القدر”، يردد الصادقون من اللبنانيين اليوم، المتعاطفون قلبا وعقلا مع اهالي شهداء انفجار المرفأ، ان “اذا الشعب يوما اراد العدالة، فلا بد ان يستجيب القضاء لا القدر”، لأن القضاء وحده في لبنان قادر على الانتصار للحقيقة في وجه السياسة، وللضحايا في وجه الوحوش.





وكم من وحش سياسي اصر منذ ثلاثين عاما على افتراس كل ما في لبنان من مقومات وطن، حتى دقت اليوم ساعة الحساب، اذا الشعب يوما اراد الحياة…





وعلى سيرة الحياة، كم يتوقف استمرارها كريمة في لبنان على دور الحكومة الجديدة التي تعقد اجتماعها الاول غدا بعد الثقة.





ففي كل الملفات التي ترهق اللبنانيين منذ سنين تقريبا، لا فترة سماح، وفي كل القضايا الموروثة، فترة السماح قصيرة جدا، فصندوق الانتخاب لا بد ان يستجيب لمعاناة الناس.





وقبيل جلسة مجلس الوزراء غدا، دعا رئيس الجمهورية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع لعرض الوضع الصحي في البلاد والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.





واليوم، عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا الى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثر مسار العدالة.





وفي سياق آخر، رأى التكتل ان الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه، مؤكدا ان القانون كل لا يتجزأ، وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا.





اما حكوميا، فدعا التكتل الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس، مشددا على الإسراع ببدء تحديث خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.





لكن قبل الدخول في سياق النشرة بدءا بقضية العدالة، ‏نشير الى ان قناة “العربية” نقلت هذا المساء عن الرئاسة الفرنسية ان تواصلا قريبا سيحصل بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والبحث سيتناول قضايا المنطقة والوضع في لبنان.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





الكرة في ملعب القاضي نسيب إيليا، رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي ستبت في طلب الرد المقدم من التائب نهاد المشنوق، ولهذا السبب كانت حركة اهالي الضحايا في اتجاه منزله عصر اليوم...



في الموازاة، ينعقد مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدا، في اول جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة، وقبل الجلسة سينعقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبت والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي أواخر هذا الشهر، على أن يرفع توصيته إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراره في هذا الخصوص.



واليوم تقدم إلى واجهة الإهتمامات أكثر من ملف ومنها:



الانتخابات النيابية واقتراع المغتربين



الإعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.



ودائع اللبنانيين ولاسيما صغار المودعين.



بالنسبة إلى اقتراع المغتربين، خطا وزير الخارجية خطوة إلى الأمام من خلال إصداره تعميما الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني 2021.



الملف الثاني تشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.



والملف الثالث البحث في ودائع صغار المودعين وكيفة وآلية اعطائهم ودائعهم.