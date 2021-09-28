درغام عرض مع عدد من المسؤولين في كندا الاوضاع الاقتصادية في لبنان واهمية المساعدة

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عقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام سلسلة لقاءات مع مسؤولين في كندا، والتقى رئيس "لجنة الصداقة اللبنانية الكندية" النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري في مكتبه في مونتريال، لتهنئته على إعادة إنتخابه عضوا في البرلمان الكندي.



ولفت درغام الى أن "الفوز الساحق الذي حققه الخوري مدعاة فخر لكل لبناني، وهو دليل على مدى الثقة ونجاح اللبنانيين في بلاد الاغتراب وقدراتهم وكفاءتهم التي سمحت لهم بتبوء مواقع المسؤولية والحصول على ثقة الشعب، كما تم التداول في الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وأهمية مساعدة الدولة الكندية للشعب اللبناني مع تأليف الحكومة الجديدة". ووعد الخوري بمتابعة الأمور "لتقديم كل ما يمكن من مساعدة للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة".



كما زار درغام، مطران أميركا الشمالية جوزيف الزحلاوي برفقة منسق " التيار الوطني الحر" في أوتاوا فادي نمر، حيث جرى التداول بشؤون الرعايا في أمريكا الشمالية.



والتقى درغام سفير لبنان في كندا فادي زيادة، في مبنى السفارة في أوتاوا، وتم التداول بأوضاع الجالية اللبنانية ودور اللبنانيين في بلاد الاغتراب، وأهمية وقوفهم إلى جانب أهلهم في لبنان في ظل الأزمة الراهنة.