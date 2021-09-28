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الحلبي التقى رئيس الاميركية وتابع مع رابطتي الثانوي والاساسي قضايا مطلبية

28
SEPTEMBER
2021
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 التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في اطار لقاءاته مع ممثلي المعلمين، وفدي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود، وتابع مطالب كل رابطة على حدة، وتسلم من كل رابطة مذكرة بشأنها ليتمكنوا من العودة إلى التدريس وانطلاق العام الدراسي، وعبروا عن الإرتياح للتصريحات التي سمعوها من جانب وزير التربية وأملوا أن "تتبلور الإيجابيات بقرارات فعلية ملموسة".

وأبرز مطالبهم رفع الرواتب ورفع بدل النقل ليصبح عادلا وتأمين الطبابة عن طريق تعاونية الموظفين بصورة مقبولة وتأمين المحروقات من محطات محددة للأساتذة، وتوفير اللقاحات والكهرباء والمازوت، ورفع أجور الخدم وعمال التنظيفات وموظفي المكننة لأنهم يستقيلون بكثرة، وتمكين صندوق الثانوية او المدرسة من سداد التأمين على الطلاب، ووقف هجرة الأساتذة، ما يعني ان ترتقي السلفات المرتقبة إلى مستوى وجع الموظف.

من جهته، وضع الحلبي الأساتذة والمعلمين في أجواء الحركة التي قام بها مع المعنيين في الحكومة ومع الجهات المانحة، والتي تتضمن تغطية الغالبية العظمى من الحاجات، ووعد بالكشف عن العطاءات النهائية فور تبلور الصورة من المانحين ومن جانب الحكومة، وطلب من الأساتذة والمعلمين المباشرة بالتسجيل في المدارس والثانويات الرسمية وتنفيذ الإكمال، لتتكون داتا الأرقام والمعطيات وهي أمور أساسية لتحريك آلية توفير الدعم الدولي. ووعد باجتماع معهم مطلع الأسبوع المقبل، لوضعهم في التفاصيل التي ينتظرون تحقيقها.

رئيس الاميركية
ثم التقى الحلبي رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو الخوري، بحضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، في زيارة تهنئة تخللها عرض قضايا تتعلق بالتعليم العالي.

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