تحرك امام منزل القاضي نسيب ايليا في مزرعة يشوع

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تنفذ مجموعة من الناشطين في هذه الاثناء تحركا امام منزل رئيس، محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب ايليا في مزرعة يشوع والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ امام محكمة الاستئناف.



ورفعوا اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة، كما رفعوا صورا لعدد من ضحايا الانفجار للسياسيين المرتبطة اسماؤهم بهذا الملف.



واعتبروا ان "طلب الرد غير قانوني وان محكمة الاستئناف غير مختصة"، ودعوا الى "اسقاط الحصانات ومحاسبة الجناة"، واكدوا "الاستمرار في تحركاتهم وان دم الشهداء لن يذهب هدرا".