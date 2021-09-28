الجيش ينتظر وصول ٢٣٥ طناً من المساعدات الانسانية من اليونان

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أعلنت السفارة اليونانية أن السفينة اليونانية "LESVOS" ترسو في ٣٠ أيلول في مرفأ بيروت لتسليم أكثر من ٢٣٥ طناً من المساعدات الإنسانية دعما للجيش اللبناني وأفراده في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وقالت السفارة في بيان: بعد مرور عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، حيث كانت اليونان في طليعة الدول التي استجابت له بإرسال فريق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية عاجلة، تواصل اليونان جهودها المبذولة تضامنا مع لبنان.

وأوضح البيان أن المساعدة التي سيتم تسليمها في ٣٠ أيلول، تتألف من معدات عسكرية وقطع غيار مقدمة من الجيش اليوناني، ومعدات للحماية الفردية وفحص COVID-19 مقدمة من وزارة الصحة اليونانية، بالإضافة إلى مواد غذائية وطبية ومواد العناية الشخصية قدمها القطاع الخاص اليوناني وجمعتها منظمة Hellenic Aid . وقد تم جمع جزء كبير من المساعدات بالتعاون مع السفارة اللبنانية في أثينا.

ووجهت السفارة اليونانية في بيروت الشكر الى البحرية اليونانية وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي على دعمهما اللوجستي، شاكرةً الشركات الخاصة التي استجابت بحماس للدعوة الى التبرع، وقائلةً إن "هذا دليل ملموس على الصداقة المستمرة والقوية التي تربط الشعبين والبلدين."