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خوري مستقبلاً عائلات ضحايا وشهداء المرفأ: لترك القضية لمسارها القانوني

28
SEPTEMBER
2021
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استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في الوزارة، وفداً من "لجان عائلات ضحايا وشهداء المرفأ" واستمع الى هواجسهم في ظل التطورات الاخيرة، فأكد "تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة"، وشدد على أن "القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، بالرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة"، مشددا على "ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء".

 

واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى "ترك القضية لمسارها القانوني، ولي ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ"، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في "التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف"، وقال: "المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني".

 

اثر اللقاء، قال المتحدث باسم الوفد ابراهيم حطيط: "طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاض وهو يميل الى التحفظ ونحن نحترم هذا الامر".

 

واعلن حطيط "سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد بتحرك اعتراضي قد ينبثق عنه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة".

 

وردا على سؤال عمن أتى بالنيترات وتسبب بهذه المجزرة، قال حطيط: "هذه المسألة ما زالت قيد التحقيق لدى المحقق العدلي ونحن مثلنا مثل كل اللبنانيين ننتظر لمعرفة من أين اتت".

 

بدوره، قال المحامي بيار الجميل شقيق احد الضحايا: "اكد لنا الوزير الخوري في خلال اللقاء انه يريد الحقيقة والعدالة، وهذا مطلبنا، واكد لنا ايضا ان التهديد الذي طال القاضي بيطار يتابع وفقا للاصول"، ولفت الى انه "في حال اي عرقلة أو تأخير في الملف، سنقوم بتحركات وندعو الشعب الى مواكبتنا غدا امام العدلية لاننا جميعا ضحية هذه الطبقة الفاسدة التي لا تدع القضاء يعمل، وسننطلق غدا الى الخطة التي ستغير وجه لبنان"، واشار الى أن "كل اهل الضحايا يد واحدة ويشاركون في كل التحركات ويريدون معرفة الحقيقة".

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