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بيان للجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ وجمعية اهالي الضحايا

28
SEPTEMBER
2021
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أصدرت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وجمعية اهالي الضحايا بيانا جاء فيه: "تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده ان اهالي شهداء مرفا بيروت يتهمون حزب الله بنيترات الامنيوم في المرفأ وخارجه وجاء ذلك على لسان عضو اللجنة السيدة ريما الزاهد شقيقة الشهيد أمين الزاهد.


يهم لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت و جمعية اهالي الضحايا ان توضح ما يلي:

ما جاء على لسان السيدة ريما الزاهد هو رأي شخصي، وبالتالي لا يمثل رأي لجنة عوائل الشهداء لا من قريب ولا من بعيد، فسياسة اللجنة واضحة وضوح الشمس منذ البداية. نحن لا نتهم ولا نتوجه الا لمن يتهمه القضاء فقط، ونرفض رفضا قاطعا اي تسييس في قضيتنا او لها".

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