المرابطون في ذكرى رحيل عبد الناصر : للحفاظ على إرثه واعلان التنظيم الناصري الواحد الموحد

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أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في الذكرى ال51 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر البيان التالي :

يدعو المرابطون كل القوى القومية العربية على النهج الناصري، إلى الحفاظ على إرث زعيمنا "جمال عبد الناصر"، بالعمل الجديّ والسعي الدائم إلى إلغاء أنانيتنا وأسماء تنظيماتنا، وإعلان التنظيم الناصري الواحد والموحّد الشامل والجامع لكل عناصر قوّتنا، وعدم التفريط أو المساومة على بُعدنا الرابع، في ثلاثيتنا العقائدية وهي قضية "فلسطين" وتحريرها من بحرها إلى نهرها، وإعلان القدس عاصمتها الأبدية .

يؤكّد المرابطون أنّ مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين، الذي أسقطه عبد الناصر لإدراكه أنهم الخطر المحتّم، لتفتيت أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، هذا المشروع آيل إلى السقوط الحتمي والنهائي، وعلينا عدم التراخي في مواجهته الشاملة فكرياً واجتماعياً، ومحاربته حتى نمنع شرورهم وإجرامهم، من تحقيق أهداف الاستعماريين الأميركيين الجدد، واليهود التلموديين، في السيطرة على أمتنا العربية وأقطارها، عبر نفاقهم باستخدامهم الطروحات الدينية السامية، لتحقيق مشاريع دنيوية سلطوية، لا علاقة لها بتاتاً بجوهر الرسالات السماوية، وما شاهدناه من انهيار صحواتهم وصقيعهم العربي، اليوم يؤكد صوابية نهج عبد الناصر في القضاء عليهم، لأنهم كانوا ولا يزالوا بلاء الأمة الأخطر .