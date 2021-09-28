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ميقاتي من عين التينة: "لا امانع زيارة سوريا ولكن بشرط".. وهذا ما تمنّاه من البيطار!

28
SEPTEMBER
2021
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.


واكد ميقاتي بعد لقائه بري ان "لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات".


وشدد على ان "نيّتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين".


واضاف: "لدينا مشاريع قوانين ومن بينها الكابيتال كونترول والمراسيم التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب وبات هناك أكثر من 20 مرسوماً حاضراً وسنحثّ الوزراء لإقرارها".


وتابع ميقاتي: "شكرت الرئيس بري على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة وتحدثت معه حول بعض النقاط التي حصلت معي في باريس وسألني اسئلة".


ورأى انه "لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور".

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