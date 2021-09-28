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الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء ماليزيا وسويسرا والعراق والدومينيكان وايسلندا ورواندا

28
SEPTEMBER
2021
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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير ماليزيا AZRI MAT YACOB، وسفيرة سويسرا الدكتورة MARION WEICHELT KRUPSKI، وسفير العراق حيدر شياع غبيشي دليمي البراك، وسفير الدومينيكان ELVIS ANTONIO ALAM LORA، وسفيرة ايسلندا UNNUR ORRADOTTIR RAMETTE ، وسفير رواندا MIRONKO NTAMPAKA FIDELIS.
 
وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.
 
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الست العلم، ثم استعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدّم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.
 
ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
 
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكّدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية. 
 
وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدّموا اليوم اوراق اعتمادهم:
 
 
سفير ماليزيا AZRI MAT YACOB
- حائز على اجازة في الادارة العامة من المعهد الوطني للادارة العامة في ماليزيا.
- تقلب في مناصب ادارية عدة، حيث عمل امين سر مساعد لشؤون غرب آسيا وشمال افريقيا لدى وزارة خارجية بلاده.
- عين سكرتيرا ثانيا لسفارة بلاده في المغرب، ومن ثم سكرتيرا اول لسفارة بلاده في تيمور الشرقية. 
- عين مستشارا لدى سفارة بلاده في اليابان.
- وعين مسؤولا مساعدا لسكرتير التواصل والادارة الدبلوماسية لدى وزارة خارجية بلاده.
  
 سفيرة سويسرا الدكتورة MARION WEICHELT KRUPSKI
- حائزة على دكتوراه في القانون الدولي العام بتفوق من جامعة زوريخ، واجازة في الحقوق بتفوق من الجامعة عينها.
- تقلبت في مناصب عدة، حيث عملت سكرتيرة قانونية لدى محكمة مدينة زوريخ، ومحكمة استئناف كانتون زوريخ، قبل ان تعين مساعدة دبلوماسية في قسم افريقيا والشرق الأوسط التابع للقسم الفدرالي للشؤون الخارجية في العاصمة برن.
- عينت مبعوثة للمنظمة الدولية للصليب الأحمر الى كل من راوندا وتونس.
- عينت مستشارة دبلوماسية في سفارة بلادها لدى واشنطن، قبل ان تعين رئيسة قسم مساعدة في ادارة القانون الدولي العام التابع للقسم الفدرالي للشؤون الخارجية في العاصمة برن.
- عينت سفيرة فوق العادة في نيوزيلندة.
- عينت سفيرة فوق العادة في داكار.
 
سفير العراق حيدر شياع غبيشي دليمي البراك
- حائز على اجازة في الادب الانكليزي من كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد، واجازة في القانون من كلية القانون التابعة لجامعة بابل.
- حائز على ماجيستر في العلاقات الدولية من كلية العلوم السياسية التابعة لجامعة الخزر.
- تقلب في مناصب ادارية عدة، حيث عين النائب الأول في مجلس الحكم العراقي السابق، قبل ان يعين سفيرا في ديوان وزارة الخارجية العراقية.
- عين سفيرا لبلاده لدى جمهورية بلغاريا.
- عين رئيسا للدائرة الاعلامية التابعة لوزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين سفيرا لدى جمهورية اذربيجان.
- عين رئيسا لدائرة افريقيا لدى وزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين رئيسا لدائرة التخطيط السياسي لدى الوزارة عينها.
- عين سفيرا لبلاده لدى جمهورية كوريا الجنوبية.
 
سفير الدومينيكان ELVIS ANTONIO ALAM LORA
- حائز على اجازة في الهندسة المدنية وماستر في العلوم، وتابع دراسات دبلوماسية لدى معهد التدريب الدبلوماسي والقنصلي في بلاده.
- تقلب في مناصب عدة حيث شغل منصب نائب سكرتير العلاقات الدولية في حزب الثورة الحديثة، ومسؤولا عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا في ادارة الحزب المذكور.
- عين سفيرا لبلاده في تركيا.
- تولى رئاسة شركة علم-تيخيدا للبناء.
- تولى التدريس في عدد من الجامعات والمعاهد العليا.  
- اصدر كتابين: "بين حبيّن – قصص رحالة الى لبنان"، و"لبناني في سان بدرو".
- متأهل من السيدة هلا حريز وله ثلاثة اولاد: شانتال، شربل ولارا.
- يتحدّر من اصل لبناني من قضاء الكورة.
 
سفيرة ايسلندا UNNUR ORRADOTTIR RAMETTE
- حائزة على اجازة في التجارة من جامعة ايسلندا.
- عينت مستشارة تجارية في سفارة بلادها لدى فرنسا.
- عينت مستشارة لدى ادارة التجارة والاقتصاد، حيث تولت مهمّة التفاوض في مسائل عدة من بينها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. كما تولت مهمات استشارية في هذا الاطار مع كل من بولونيا، روسيا، المانيا، الصين واليابان.
- عينت مديرة عامة لإدارة التجارة والاقتصاد التابعة لوزارة خارجية بلادها في ريكيافيك. 
- عينت سفيرة لبلادها لدى اوغندا، وكينيا، وناميبيا، واثيوبيا ومالاوي.
- عينت سفيرة ممثلة دائمة لبلادها لدى الاتحاد الافريقي.
 
 سفير رواندا MIRONKO NTAMPAKA FIDELIS
- حائز على ماستر في الفنون والعلوم السياسية من جامعة ايلينوي في الولايات المتحدة الاميركية.
- تقلب في مناصب ادارية عدة.
- عين مستشارا ثانيا لدى سفارة بلاده في واشنطن.
- عين مستشارا اول لدى بعثة بلاده العليا لدى لندن.
- عين سفيرا لبلاده في تركيا.
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