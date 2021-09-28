"مع القاضي البيطار ضدّ وزراء التآمر".. موقف صادم من نجل المشنوق!

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في العائلة نفسها تعارضت المواقف اليوم من قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. ففي وقت اتّخذ تجميد التحقيق بناء على دعوى الردّ المقدّمة من النائب نهاد المشنوق، كان نجله صالح المشنوق يعلن موقفاً صادماً عبر دعمه للمحق العدلي المحقق القاضي طارق البيطار بوجه والده.



فقد نشر المشنوق الابن صورة القاضي البيطار على حسابه على "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "معك لآخر الطريق ضدّ كل وزراء التآمر على التحقيق"، وبوسم "#كلّن_يعني_كلّن".



كما وضع المشنوق صورة والده مع السياسيين "المتّهمين" بعرقلة التحقيق عبر خاصية الـ"ستوري".