ادكار طرابلسي: نطالب الدولة بالتخفيف عن كاهل الأهل عبر دعم الرسوم والاقساط المدرسية

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استقبل النائب الدكتور ادكار طرابلسي وفداً من جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في المتن ضمّ الى الرئيسة راغدة كاوركيان يشوعي، الاستاذ عبدو يمّين، الأستاذ جورج حداد والمحامية ريما حدشيتي.

هنأت الجمعية النائب طرابلسي على سلوك قانون اابطاقة التربوية نحو الجمعية العامة لمجلس النواب لما فيه من أسس حل للمعضلة التربوية وناقشوا الصعوبات التي تعيق انطلاق العام الدراسي ومنها الشح في مادتي البنزين والمازوت وارتفاع أسعارهما، وغلاء الاقساط المدرسية والقرطاسية والكتب وبدلات النقل المرتفعة. واستعرضوا موضوع اضراب الاساتذة ومطالبهم المُحقة مطالبين برفع رواتبهم وبدل النقل كي يتمكنوا من متابعة عملهم ودفع مستحقات المتعاقدين والمستعان بهم، ما يؤمّن انطلاق العام الدراسي بشكل سليم.

هذا وقد تقدمت الجمعية من سعادة النائب بالاقتراحات التالية:

١- مطالبة وزارة التربية تأمين القرطاسية للمدارس والمتعلمين لأن صناديق المدارس لم تعد تكفي لأبسط المستلزمات.

٢- إلزام المصارف على دفع أموال المدارس الخاصة دون قيود.

٣- المطالبة بتعليق القانون الخاص بمنع التوظيف بصورة استثنائية في وزارة التربية لملء الشواغر في المدارس الرسمية مما يساعد في انطلاقة التعليم فيها.

٤- إعادة توزيع الأساتذة والمعلمين للقيام بمهامهم في المدارس الاقرب مما يسهّل انتقالهم إلى المدارس بتكلفة مقبولة.

٥- إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفية) وتعديل القوانين المتعلقة بها في الوظائف العامة والعسكرية.

٦- وضع المدرسة الرسمية تحت ادارة البلديات وأهالي الطلاب والمجتمع المحلّي كما هو معمول به في بعض الدول المتقدّمة، وابعاد عملية اختيار المديرين عن التدخلات السياسية.