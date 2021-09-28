مركز المصالحة الروسي: دفاعات "حميميم" أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها مسلحو إدلب

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روسيا اليوم-

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه القاعدة.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن "وسائل المراقبة بقاعدة "حميميم" الجوية الروسية رصدت عند الساعة 12:30 طائرة مسيرة، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها الزمر المسلحة في منطقة إدلب لوقف التصعيد".

وأضاف البيان أن نظام "بانتسير إس" للدفاع الجوي في القاعدة الروسية "دمر الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن القاعدة".

وأكد المركز الروسي للمصالحة عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل عملها بشكل طبيعي.