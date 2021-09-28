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الوطن السورية: بدأ فريق فني مشترك من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الطاقة اللبنانية أمس بالكشف على خط الغاز العربي بدءاً من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية وصولاً إلى محطة دير عمار في لبنان.

ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.



واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سورية والأردن ومصر ولبنان في اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من الشهر الجاري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.



ووافقت سورية في وقت سابق على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت في دمشق.



كما أكد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة في تصريح سابق لـ«الوطن» أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءاً من شبكة الغاز الداخلية وبعد تعرضه لعشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة الإرهابيين تجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية.