عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 أيلول 2021

الأخبار: فرنسا: سلامة لص تحميه أميركا
سوريا: جاهزون لضخ الغاز المصري
«التسييس» يلف تحقيقات المرفأ: تجميد عمل البيطار بعد استدعاءات جديدة
نواب جنبلاط وسفراؤه في خدمة مخابرات إبن سلمان
البناء: المقداد لأولوية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي… وبينيت يشكو من النووي الإيراني / بيطار يتبلغ دعوى الردّ ويتوقف عن التحقيق… بعد مذكرة بحق المدعي العام غسان خوري / ميقاتي: جلسة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم… ومجلس الأمن يدعو للإسراع بالإصلاحات /
الديار: الكباش السياسي ــ القضائي يجمد تحقيقات جريمة المرفأ : الحقيقة تنضم الى الضحايا!
الامتحان الاول لحكومة ميقاتي غداً: انفجار التليل وابقاء وزراء في وظائفهم على جدول الاعمال ولجنة التفاوض من خارجه!
اللواء: حلول براغماتية مؤقتة للكهرباء والقطاع التربوي وخلافات مع ماكرون حول الإصلاحات
ميقاتي: لا زيارة للسعودية الآن وسوريا ليست على الجدول.. وتوقف التحقيقات في انفجار المرفأ
نداء الوطن: "كباش رئاسي" على المفاوضات مع صندوق النقد... ووفد فرنسي إلى بيروت
عدالة "القمصان السود": ظهر الباطل وزهق الحقّ!
النهار: "تحالف " الترهيب والارتياب: حقيقة المجزرة ممنوعة!
الجمهورية: صدمة المرفأ: تعليق التحقيقات
the daily star: Govt working to solve power, fuel crises: Mikati
?l'orient le jour: La classe politique va-t-elle venir à bout de Tarek Bitar