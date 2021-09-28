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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 أيلول 2021

28
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الأخبار: فرنسا: سلامة لص تحميه أميركا

سوريا: جاهزون لضخ الغاز المصري
«التسييس» يلف تحقيقات المرفأ: تجميد عمل البيطار بعد استدعاءات جديدة
نواب جنبلاط وسفراؤه في خدمة مخابرات إبن سلمان

 

 

 


البناء: المقداد لأولوية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي… وبينيت يشكو من النووي الإيراني / بيطار يتبلغ دعوى الردّ ويتوقف عن التحقيق… بعد مذكرة بحق المدعي العام غسان خوري / ميقاتي: جلسة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم… ومجلس الأمن يدعو للإسراع بالإصلاحات /

 

 

 


الديار: الكباش السياسي ــ القضائي يجمد تحقيقات جريمة المرفأ : الحقيقة تنضم الى الضحايا!

الامتحان الاول لحكومة ميقاتي غداً: انفجار التليل وابقاء وزراء في وظائفهم على جدول الاعمال ولجنة التفاوض من خارجه!

 

 

 


اللواء: حلول براغماتية مؤقتة للكهرباء والقطاع التربوي وخلافات مع ماكرون حول الإصلاحات
ميقاتي: لا زيارة للسعودية الآن وسوريا ليست على الجدول.. وتوقف التحقيقات في انفجار المرفأ

 

 

 


نداء الوطن: "كباش رئاسي" على المفاوضات مع صندوق النقد... ووفد فرنسي إلى بيروت
عدالة "القمصان السود": ظهر الباطل وزهق الحقّ!

 

 

 


النهار: "تحالف " الترهيب والارتياب: حقيقة المجزرة ممنوعة!

 

 

 

 

الجمهورية: صدمة المرفأ: تعليق التحقيقات

 

 

 

 

the daily star: Govt working to solve power, fuel crises: Mikati

 

 



?l'orient le jour: La classe politique va-t-elle venir à bout de Tarek Bitar 

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