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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 أيلول 2021

28
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2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية روسية أن تلعب ألمانيا دوراً أكثر تأثيراً في رسم دور جديد لأوروبا للتموضع في منطقة تقارب مع روسيا بعد وضوح الاتجاه الأميركي نحو الابتعاد عن خط المواجهة الذي كانت أوروبا تدفع ثمنه خسائر اقتصادية وسياسية دون الحصول على دور الشريك…

خفايا

قال مصدر حقوقي إنّ دخول عملية التحقيق القضائية في حيادية تحقيق المحقق العدلي للبتّ بمبدأ استمراره في المهمة يلزم المحقق بتقديم معايير اختيار الأسماء الخمسة التي ادّعى عليها دون سواها من اللائحة التي تضمّ 14 اسماً كما وضعها سلفه وأرسلها الى مجلس النواب!

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبين ان الكميات الموزعة من مادة البنزين في محافظتي الجنوب والنبطية من قبل الشركات المستوردة للنفط تبلغ 7% من الكمية الموزعة في لبنان علماً ان سيارات المحافظتين تبلغ اكثر من 30% من مجموع السيارات المسجلة في لبنان.

يمتنع مصرف لبنان عن تسديد عائدات المشروع الخارجي المتعلق بفحوصات "كورونا" على المعابر الحدودية بالتعاون مع وزارة الصحة للجامعة اللبنانية، بينما يتم تسديد مستحقات طيران الشرق الاوسط والشركات الخاصة بالدولار.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تعتبر دولة كبرى أن المعركة مع حزب بارز في الانتخابات النيابية المقبلة، لتشليحه الأكثرية في المجلس النيابي..


غمز
لم تلحظ جداول قبض العاملين في القطاع العام، نصف مبلغ المساعدة الإجتماعية، التي حدّد لها الخميس المقبل موعداً لدفعها..

 

لغز
تروي شخصيات رشحت للتوزير كيف أن طريق المرور للوزارة كانت عبر «فيتو» أو تسهيل من رئيس تيّار موالٍ!

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