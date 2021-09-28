living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: أبو فاعور وسفير لبنان في صنعاء «مخبران» لدى المخابرات السعودية

28
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: السعودية ليكس-

لطالما تناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن التواصل بين سياسيين لبنانيين وشخصيات غير لبنانية. وقد كشفت وثائق «ويكيليكس» الكثير مما يندرج في باب الفضائح، لكنها لم تؤدّ يوماً الى محاسبة على غرار ما يجري في بلدان العالم. غير أن وثائق «السعودية ــــ ليكس» بزّت كل ما سبق من محاضر اجتماعات في مقرات وزارية أو دبلوماسية، بعدما أظهرت سياسيين ودبلوماسيين يعملون مخبرين وكتبة تقارير لدى ضباط أمن سعوديين، كما هي حال النائب وائل أبو فاعور في تواصله مع رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، وكشفه له مضمون محادثات مع رئيسَي الحكومة السابقين تمام سلام وسعد الحريري، وما يدور في جلسات مجلس الوزراء.

واللافت أكثر أن أبو فاعور في خدمة تواصله مع السعوديين، استخدم سفيراً لبنانياً في دولة عربية للتجسس عليها لمصلحة دولة عربية أخرى. هكذا كان سفير لبنان في اليمن هادي جابر (محسوب على النائب السابق وليد جنبلاط) الذي ترك صنعاء ويعمل من بيروت، يكتب تقارير عن أوضاع اليمن في ظل العدوان السعودي – الأميركي على هذا البلد، ويرفعها الى «الرفيق» أبو فاعور الذي كان، بدوره، يرفعها إلى الحميدان مذيّلة بـ«تحيات وليد بيك»، وفق ما تظهره الوثائق التالية الخاصة بالمخابرات السعودية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout