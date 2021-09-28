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أسود رداً آل ميقاتي : لعلمك اكبر سرقة و اختلاس في إدارة المال العام هي في البلديات

28
SEPTEMBER
2021
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رداً على حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نشر النائب زياد أسود تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، جاء فيها:

 "مسيو ميقاتي لعلمك اكبر سرقة و اختلاس و فوضى في إدارة المال العام و شؤون الناس هي في البلديات و تأجيلها ضرب لباب من أبواب الاصلاح،ثم انتخابات البلديات هي موجب لوقف الفلتان الحاصل و انعدام المسؤولية،اما النيابية فتنطبق عليها ذات الاسباب و المبررات و منها تفادي الطعون لهذه الجهة."

وأضاف: "مسيو ميقاتي، مافي شي بالقانون اسمه صغار المودعين و فريش دولار،في شي اسمه مودعين فإما تقوم بدفع الإصلاحات او تستمر بالمناورة لعجزك عن فعلها،و بالتالي اذا لم تقم بها لن تحصل على اي دعم خارجي،فكفى مناورات و مواربة و اذهب الى جوهر العمل المطلوب و تحمل المسؤولية و ليس الشراكة مع الفساد."

 

 

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