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داليا داغر عبر "ضروري نحكي":تُرتقب السنة الاخيرة من العهد بكثير من الأمل

27
SEPTEMBER
2021
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مقدمة "ضروري نحكي" مع داليا داغر عبر الـOTV:

 بعد البيان الوزاري السريع والثقة الوازنة وزيارة الإليزيه المحفوفة بالتفاؤل والشكّ على حد سواء، تنطلق الحكومة هذا الأسبوع في رحلة الألف ميل نحو الإنقاذ الذي تشخص إليه عيون اللبنانيين آملة ومشككة في آن، خوفا من إستنساخ الفشل.


من باريس التي أخفقت مبادرتها طيلة عام كامل في استيلاد حكومة كانت تريدها إنتقالية لستة أشهر، بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أولى خطواته الخارجية تثمينا للجهد الفرنسي، ولكنّه عاد من دون جديد يُذكر في موقف الإليزيه، الذي أكّد المؤكّد: لا مساعدة مالية للبنان من دون إصلاحات، ما يعني أن لا هدايا مجانية ولا عملة صعبة ستدخل الى البلد إلا من خلال صندوق النقد الدولي بعد بدء الحكومة تنفيذ سلّة الاصلاحات المطلوبة.
وفيما تشخص عيون الداخل والخارج إلى مسار عمل الحكومة في الفترة المقبلة، ترتاح بعبدا قليلا بعدما أخذت على عاتقها طيلة فترة الفراغ في السلطة التنفيذية، إدارة الأزمات المتلاحقة وسط امتناع المجلس النيابي عن القيام بدوره واعتكاف حكومة تصريف الأعمال عن أقلّ واجباتها في معالجة الإنهيار الواقع على أكثر من صعيد.


-صمود الرئيس ميشال عون في وجه كلّ الحملات والمحاولات لتصويره وحيدا المسؤول عن الإنهيار، أثمر توقيع عقد التدقيق الجنائي رغم الألغام التي زرعتها المنظومة المتضررة لنسفه، فيما يستمر سكون قوى الثورة التي نزلت قبل عامين لتطالب بالمحاسبة وبمعرفة من سرق أموال اللبنانيين.
-صمود الرئيس عون أثمر كذلك حكومة متوازنة احتُرم  فيها الدستور والشراكة والميثاق، وعرّى المتآمرين بأجنداتهم الداخلية والخارجية، والأهم أنه منع تسجيل سابقات غير حميدة وأعراف غير محمودة تتعدى على الدستور.


لكلّ ذلك، تُرتقب السنة الاخيرة من العهد بكثير من الأمل:
-أن يعود لبنان الى خريطة العالم بلدا مُنتجا،
-أن يحتفظ بشبابه وكفاءاته،
-أن يتحوّل تدريجا صوب الاقتصاد المنتج،
-أن يؤمّن حقوق مواطنيه ولا يوهمهم بثبات سعر عملة مزيّف أو باستقرار اقتصاد غير موجود! بلد يفتّش عن العدالة ولا يلتفّ عليها بألف طريقة وطريقة وأحيانا بما هو سوريالي - خيالي، كما جاء قرار محكمة التمييز المانع محاكمة حاكم مصرف لبنان إلا بإذن منه!


في حلقة "ضروري نحكي" لهذه الليلة نضيئ على كلّ الملفّات الساخنة مع ضيفنا في الاستديو عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل/ وفي مداخلات عبر السكايب مع كلّ من: الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين عن زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس، النائب جورج عطالله عن البطاقة التمويلية ومسألة اقتراع المغتربين والمقاعد الستّ المخصصة لهم.

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