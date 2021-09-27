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بلدية القليعة تسلمت اول دفعة من المازوت الايراني

27
SEPTEMBER
2021
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 تسلمت بلدية القليعة اليوم اول دفعة من مادة المازوت الايراني وهي 15 الف ليتر مازوت من اصل 60 الف ليتر وذلك على اربع دفعات.

واشرف على التوزيع النائب علي فياض الذي سلمهم الى رئيس البلدية بسام الحاصباني، وتم تفريغهم في خزانات مولدات البلدة، مما سيزيد من ساعات التغذية اليومية بعد التقنين في الايام الماضية، بسبب الشح في مادة المازوت .


وقال فياض: "ان موضوع المازوت لا تحركه توظيفات بالسياسة انما من منطلق انساني واجتماعي بحت ومن دون اي تمييز. وهذا الاجراء طارىء ومحلي، ولا نريد ان نحل مكان الدولة، نحن نستجيب لمعانات الناس وهدفنا مساعدة الدولة والمجتمع، على امل ان تتمكن هذه الحكومة من خلال خطتتها وبرامجها من ان تستعيد الدولة قدرتها على مساعدة الناس، وما دام هناك حاجة والدولة عاجزة، نحن الى جانب اهلنا كما كنا على الدوام".


واكد الحاصباني انه "بشراء المازوت الايراني نكون قد وفرنا حوالي 230 مليون ليرة على اهالي البلدة، كما وانه اصبح بامكانهم زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية من المولدات ".وتمنى ان "يستمر حزب الله بإمداد البلدة بالمازوت حتى تتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلد".

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