شركة الأمانة استأنفت توزيع المازوت الإيراني على قرى محافظة عكار

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام " ان "شركة الأمانة" استأنفت اليوم، عمليات توزيع المازوت الإيراني على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث افرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها من مادة المازوت لدى عدد من المؤسسات والبلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في قرى وبلدات : التليل، الدوسة، الكواشرة،الريحانية ومشتى حسن، وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وبالاسعار التي حددتها المقاومة.



وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة "قيادة المقاومة على هذه المبادرة واللفتة الكريمة تجاه بلداتهم وقراهم المحرومة"، آملين ان "تنتهي هذه الازمة التي يتخبط بها لبنان سريعا وعودة الحياة الى طبيعتها".